Медики разработали новейший МРТ-сканнер, который может точечно лечить раковые опухоли

Новая технология может одновременно и сканировать, и лечить раковые опухоли, это позволяет изменять дозу радиационного излучения

Медики разработали новейший МРТ-сканнер, который может точечно лечить раковые опухоли. Британец Дэвид Хадсон первый, кто согласился испытать на себе новейший МРТ сканнер. За последние три года медики диагностировали у него рак горла, затем кожи, а недавно еще и простаты. Впрочем, новый аппарат способен как минимум продлить ему жизнь, говорят диагностики Манчестера. Новая технология может одновременно и сканировать, и лечить раковые опухоли. Это позволяет изменять дозу радиационного излучения. Также, благодаря специальным устройствам, наносится точечный удар по больным клеткам. То есть, без ущерба другим здоровым органам.

Ранее мы писали, что в Украине создали специальное мобильное приложение для борьбы с онкологическими заболеваниями. Разработка предоставляет пользователю четкий алгоритм диагностики рака. Чтобы получить диагноз не нужно тратить будет бесценное время и бегать по врачам, стоит лишь ввести свои данные в приложение, чтобы получить подсказку по поводу следующих шагов.

Приложение Doctoright разрабатывалось около двух лет украинскими онкологами и представителями IT-сферы. По словам разработчиков, пока что ему нет аналогов в Украине.

Пока среди программ диагностики в приложении – рак легких, молочной железы, яичников, тела и шейки матки. В дальнейшем планируется добавить другие виды онкологии. Кроме того, сейчас приложение предоставляет лишь пошаговую информацию по диагностике заболевания, а дальше будут добавлены данные о правильном лечении.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Медики разработали новейший МРТ-сканнер, который может точечно лечить раковые опухоли". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"