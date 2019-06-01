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Медики разработали новейший МРТ-сканнер, который может точечно лечить раковые опухоли

1 июня, 06:56

Новая технология может одновременно и сканировать, и лечить раковые опухоли, это позволяет изменять дозу радиационного излучения


Медики разработали новейший МРТ-сканнер, который может точечно лечить раковые опухоли. Британец Дэвид Хадсон первый, кто согласился испытать на себе новейший МРТ сканнер. За последние три года медики диагностировали у него рак горла, затем кожи, а недавно еще и простаты. Впрочем, новый аппарат способен как минимум продлить ему жизнь, говорят диагностики Манчестера. Новая технология может одновременно и сканировать, и лечить раковые опухоли. Это позволяет изменять дозу радиационного излучения. Также, благодаря специальным устройствам, наносится точечный удар по больным клеткам. То есть, без ущерба другим здоровым органам.

Ранее мы писали, что в Украине создали специальное мобильное приложение для борьбы с онкологическими заболеваниями. Разработка предоставляет пользователю четкий алгоритм диагностики рака. Чтобы получить диагноз не нужно тратить будет бесценное время и бегать по врачам, стоит лишь ввести свои данные в приложение, чтобы получить подсказку по поводу следующих шагов.

Приложение Doctoright разрабатывалось около двух лет украинскими онкологами и представителями IT-сферы. По словам разработчиков, пока что ему нет аналогов в Украине.

Пока среди программ диагностики в приложении – рак легких, молочной железы, яичников, тела и шейки матки. В дальнейшем планируется добавить другие виды онкологии. Кроме того, сейчас приложение предоставляет лишь пошаговую информацию по диагностике заболевания, а дальше будут добавлены данные о правильном лечении.

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Тег рак, онкология

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