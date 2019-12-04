Меркель готовит Путину серьезный разговор на "нормандском" саммите

Немецкому канцлеру будет не до Украины в личном разговоре с хозяином Кремля

/ Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить с президентом России Владимиром Путиным в Париже в рамках "нормандского" саммита высылку российских дипломатов из Берлина. Об этом она сказала на пресс-конференции в Лондоне на полях саммита НАТО.

Она отметила, что уже обсудила этот вопрос с партнерами по НАТО в ходе двухсторонних переговоров и теперь готовит разговор на эту тему с Путиным лично.

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"Я увижусь с российским президентом на следующей неделе, я сообщу ему. Мы приняли эти меры потому, что мы не наблюдали готовности России поддержать нас в расследовании этого убийства", – сказала Меркель.

Как сообщали новости "Сегодня", Германия выслала двух российских дипломатов. Поводом для такого решения стало резонансное убийство гражданина Грузии и России Зелимхана Хангошвили – 40-летного этнического чеченца застрелили в берлинском парке по пути на пятничную молитву 23 августа.

Видео: Reuters

Отметим, что в прошлом году США, Канада и страны ЕС выдворили российских дипломатов из-за громкого скандала с отравлением Скрипалей в Солсбери.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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