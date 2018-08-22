Меркель ищет альтернативу российскому газу – СМИ

Сегодня, 20:59

Канцлер Германии заинтересована в поставках газа из Каспия в Европу, сообщил источник Reuters

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

После резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа канцлер Германии Ангела Меркель ищет альтернативы российскому газу – канцлер отправляется на переговоры с Азербайджаном о поставках голубого топлива в Европу из Каспия, сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник в Германии Reuters.

При этом источник отмечает, что Меркель не отказывается и от строительства российского газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины. Вместе с тем. как сообщается, Берлин заинтересован в строительстве Южного газотранспортного коридора, который протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Его сегментами являются Южно-Кавказский, а также Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) трубопроводы.

Собеседник агентства назвал его "частью стратегии по диверсификации" энергопоставок из России в Европу. По словам источника, среди тем, которые Меркель обсудит с азербайджанскими властями, станет вопрос модернизации инфраструктуры для дальнейших поставок газа из Азербайджана в Евросоюз через Турцию.

Напомним, в конце июля в Балтийском море началась укладка труб "Северного потока – 2".  Газопровод должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

При этом компания Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании. Дело в том, что Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. 

В то же время Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет та же судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Как ранее заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, Украина должна модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа:
Азербайджан, Германия, Меркель, Северный поток, TANAP, Северный поток 2, Южный газовый коридор, ЮГК

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