Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран вернуться к ядерному соглашению

Лидеры подчеркнули важность того, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению обязательств

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эманнуэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь призвали Иран вернуться к выполнению ядерного соглашения.

Текст их заявления размещен в воскресенье, 12 января, на сайте правительства ФРГ.

"Мы, главы государств и правительств Франции, Германии и Великобритании, заявляем, что наши страны разделяют основные общие интересы безопасности с нашими европейскими партнерами, в число которых входит соблюдение правил нераспространения ядерного оружия и обеспечение того, чтобы Иран никогда не разрабатывал ядерное оружие. Венское ядерное соглашение с Ираном играет ключевую роль в этом... Мы остаемся преданными поддержке соглашения и призываем Иран прекратить любые действия, противоречащие этому соглашению, и вернуться к полному выполнению Венского ядерного соглашения", - говорится в заявлении.

Также три европейские страны-подписанта ядерного соглашения призвали Иран воздержаться от дальнейших насильственных действий и заявили о готовности вести диалог с Ираном для поддержания стабильности в регионе.

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Меркель, Макрон и Джонсон подчеркнули важность того, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению обязательств, предусмотренных ядерным соглашением. Авторы заявления выразили глубокую обеспокоенность шагами, которые Иран предпринимал с июля 2019 года в нарушение своих обязательств, подчеркнув, что эти действия должны быть прекращены.

Берлин, Лондон и Париж в свою очередь оставляют за собой право использовать все предусмотренные соглашением меры для решения вопросов, связанных с выполнением Ираном его обязательств, говорится в заявлении.

Кроме того, его авторы считают необходимым определить долгосрочные рамки иранской ядерной программы.

При этом Меркель, Макрон и Джонсон указали, что последние события свидетельствовали о дестабилизирующей роли Ирана в регионе, включая Иранскую революционную гвардию и силы "Аль-Кудс". В этом контексте упоминается также о катастрофе по вине Ирана рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины". Лидеры ФРГ, Франции и Великобритании подчеркнули свои "обязательства сотрудничать с Ираном относительно того, как действовать дальше".

Авторы заявления подчеркнули свою готовность обеспечивать безопасность союзников и партнеров в регионе.

"Мы должны решить общие проблемы, связанные с дестабилизирующим поведением Ирана в регионе, включая его ракетную программу, путем дипломатии и разумных шагов. Мы еще раз говорим о нашей готовности быть преданными деэскалации и стабильности в регионе", – говорится в заявлении.

Напомним, что ядерная программа Ирана стала одной из причин обострения ситуации на Ближнем Востоке. В 2015 году Тегеран заключил с Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и США ядерную сделку, главной целью было недопущение преобразования мирной ядерной программы в военную.

Но в 2018 году пришедший на смену экс-президенту-демократу Бараку Обаме республиканец Дональд Трамп вывел США из соглашения и ввел против Тегерана новые санкции. Иран, в свою очередь, также прекратил выполнять взятые на себя обязательства.

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