Меркель назвала мир на Донбассе одним из приоритетов Германии

Одной из задач нового правительства Германии на международной арене в течение следующих 4 лет будет работа по установлению мира на Донбассе и восстановление территориальной целостности Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге.

"Работа над выполнением Минских соглашений будет продолжена, чтобы обеспечить восстановление суверенитета Украины, также необходимо вывести на другой уровень отношения с Украиной", – заявила канцлер.

Незаконное нарушение Россией международно признанных границ она назвала одним из наибольших вызовов современности.

Вспомнила Меркель и дело о покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля. По ее словам, она "была бы рада", если бы не надо было называть Россию с парламентской трибуны, "но все свидетельствует о том, что Россия стоит за этой атакой".

Напомним, депутаты Бундестага вновь выбрали лидера партии ХДС Ангелу Меркель канцлером Германии. Таким образом, Меркель уже четвертый раз занимает этот пост.

За ее кандидатуру проголосовали 364 депутата Бундестага, против были 315 парламентариев. Девять депутатов воздержались. Назначению Меркель на пост главы правительства предшествовали продолжительные переговоры о формировании правящей коалиции.

В итоге "большую коалицию" сформировали Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Христианско-демократический союз. По мнению экспертов, после формирования "большой коалиции" в Германии Берлин начнет крупнейшую кампанию по усилению интеграции в ЕС со времен подписания Маастрихтского договора четверть века назад.