Отравление Скрипаля: Британия обвинила Россию в нарушении устава ООН

Британский постпред при ООН Джулиан Брэйтвейт заявил, что Россия отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нарушила статью 2 Устава ООН

Британский постпред при ООН Джулиан Брейтуэйт заявил в среду, что Россия имеет отношение к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и что Москва нарушила Статью 2 Устава ООН.

"Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН – основание международного законного порядка", – сказал он на заседании СБ ООН в среду.

При этом он сказал, что Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения касательно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

Кроме того Брейтуэйт заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, скрыв информацию о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок".

"Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция (. . .) Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах", – сказал он на заседании Совбеза ООН в среду.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН проводится по инициативе Великобритании в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В итоге сегодня премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что из страны будут высланы 23 российских дипломата. Британские власти дают россиянам неделю, чтоб собрать вещи по кинуть Британию.

Позже появилась реакция МИД РФ на высылку российских дипломатов. В российском ведомстве считают, что вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Великобритании.