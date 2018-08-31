Меркель определилась с заменой Юнкера на посту главы Еврокомиссии

Сегодня, 12:14

Если Вебер выиграет выборы в Европарламент в мае, он может сменить на посту Жана-Клода Юнкера

Манфред Вебер. Фото: en.manfredweber.eu
Манфред Вебер. Фото: en.manfredweber.eu

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала кандидатуру депутата от партии Христианско-демократический союз Германии в Европарламенте Манфреда Вебера на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии. .

Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на немецкие СМИ.

Как сообщается, такое решение Ангела Меркель приняла после консультаций с французским лидером Европейской народной партии Жосеф Долем в Берлине.

Если Вебер выиграет выборы в Европарламент в мае, он может сменить на посту Жана-Клода Юнкера и стать первым немцем, который возглавит Европейскую комиссию за 50 лет.

Напомним, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что членами ЕС в 2025 году могут стать все шесть балканских стран, а не только Сербия и Черногория. С таким заявлением он выступил в Албании во время своего тура Западными Балканами.

Как известно, в марте 2018 года, в Германии депутаты Бундестага вновь выбрали Ангелу Меркель канцлером Германии. Таким образом, Меркель уже четвертый раз заняла этот пост.

"За" ее кандидатуру проголосовали 364 депутата бундестага, "против" проголосовали 315 парламентариев. Девять депутатов воздержались от голосования.
Европарламент, Еврокомиссия, Меркель

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