Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Меркель ответила на призывы увеличить расходы Германии на оборону

Сегодня, 14:08

Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они, якобы, недостаточно тратят на армию

Фото: AFP
Меркель ответила на призывы увеличить расходы Германии на оборону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7f5/766/5c67f576649dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7f5/766/5c67f576649dc.jpg Евросоюз Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они, якобы, недостаточно тратят на армию

Германия продолжает двигаться в направлении цели в 2% от ВВП на оборону, но не собирается наращивать траты по этой статье, сокращая при этом гуманитарную помощь развивающимся странам. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на общественно-политическом форуме Global Solutions Summit.

"В этом году у нас заложено 1,35% на цели НАТО, в следующем году будет 1,37%", – сказала она. "К 2024 году мы достигнем 1,5%, – добавила Меркель. - Американский президент (Дональд Трамп) считает, что это не достаточно, многие европейские партнеры считают также, я могу это понять".

"Мы задались вопросом, как быть с гуманитарной помощью. Некоторые страны сказали, что сконцентрируются на обороне и одновременно сократят помощь отстающим странам на развитие. Но мы поступаем иначе. Мы будем развивать траты (по этим статьям) в пропорции 1 к 1", - отметила глава кабмина.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они, якобы, недостаточно тратят на армию. Он ссылается на достигнутые пять лет назад в рамках НАТО договоренности, согласно которым все страны блока должны увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП. Германия же, хоть и увеличивает оборонный бюджет, к 2024 году сможет тратить лишь 1,5%.

Причин на то сразу несколько – во-первых, ВВП ФРГ больше, чем у многих стран альянса, и растет этот показатель существенными темпами. Еще предыдущий глава МИД Зигмар Габриэль со скепсисом предлагал задуматься о том, что будет, если Берлин привяжется к обозначенной доли 2% и в соответствии с этим будет наращивать оборонные мощности. Во-вторых, о чем Меркель говорила и раньше, Федеративная Республика выделяет миллионы на гуманитарную и экономическую помощь нестабильным странам, что частично замещает необходимость инвестировать в армию и способствует безопасности НАТО.

Ранее сообщалось, что в 2018 году общие расходы стран-участниц НАТО на оборону выросли на 4% и достигли около триллиона долларов. Таким образом, общие расходы союзников по Североатлантическому альянсу достигли пика за последние пять лет. 

Напомним, Сенат Франции подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о военном планировании на период с 2019 по 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на оборонный бюджет до 2% ВВП.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Германия, НАТО, расходы на оборону

Вы сейчас просматриваете новость " Меркель ответила на призывы увеличить расходы Германии на оборону". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эстония обвинила Россию в шпионаже за НАТО

Сегодня, 13:50

В Эстонии предостерегли, что Путин использует российские гражданские суда для шпионажа

Аннексия Крыма: МИД РФ отверг требование НАТО вернуть полуостров

Сегодня, 04:16

Кроме того, Россия отвергла обвинения в нарушениях прав крымских татар

Норвегия собрала доказательства вмешательства России во время учений НАТО

Вчера, 23:10

Норвегия имеет электронное подтверждение того, что РФ глушила сигналы системы GPS

Расширение НАТО не является провокацией – Столтенберг

Вчера, 21:50

По словам Столтенберга, НАТО уважают право каждого суверенного государства решать свою судьбу

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Ушла из жизни российская поп-дива Юлия Началова

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей

MARUV пригласили на концерт для организаторов съезда Евровидения

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Что о родителях говорит имя их ребенка?

Каменских откровенно рассказала о замужестве

«Защита» Путина довела Скабееву до очередного «припадка»
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Звезд обвинили в неуважении к памяти Началовой

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности