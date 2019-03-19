Меркель ответила на призывы увеличить расходы Германии на оборону

Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они, якобы, недостаточно тратят на армию

Фото: AFP

Меркель ответила на призывы увеличить расходы Германии на оборону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7f5/766/5c67f576649dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7f5/766/5c67f576649dc.jpg 2019-03-19T14:08:00+02:00 Евросоюз Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они, якобы, недостаточно тратят на армию

Германия продолжает двигаться в направлении цели в 2% от ВВП на оборону, но не собирается наращивать траты по этой статье, сокращая при этом гуманитарную помощь развивающимся странам. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на общественно-политическом форуме Global Solutions Summit.

"В этом году у нас заложено 1,35% на цели НАТО, в следующем году будет 1,37%", – сказала она. "К 2024 году мы достигнем 1,5%, – добавила Меркель. - Американский президент (Дональд Трамп) считает, что это не достаточно, многие европейские партнеры считают также, я могу это понять".

"Мы задались вопросом, как быть с гуманитарной помощью. Некоторые страны сказали, что сконцентрируются на обороне и одновременно сократят помощь отстающим странам на развитие. Но мы поступаем иначе. Мы будем развивать траты (по этим статьям) в пропорции 1 к 1", - отметила глава кабмина.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они, якобы, недостаточно тратят на армию. Он ссылается на достигнутые пять лет назад в рамках НАТО договоренности, согласно которым все страны блока должны увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП. Германия же, хоть и увеличивает оборонный бюджет, к 2024 году сможет тратить лишь 1,5%.

Причин на то сразу несколько – во-первых, ВВП ФРГ больше, чем у многих стран альянса, и растет этот показатель существенными темпами. Еще предыдущий глава МИД Зигмар Габриэль со скепсисом предлагал задуматься о том, что будет, если Берлин привяжется к обозначенной доли 2% и в соответствии с этим будет наращивать оборонные мощности. Во-вторых, о чем Меркель говорила и раньше, Федеративная Республика выделяет миллионы на гуманитарную и экономическую помощь нестабильным странам, что частично замещает необходимость инвестировать в армию и способствует безопасности НАТО.

Ранее сообщалось, что в 2018 году общие расходы стран-участниц НАТО на оборону выросли на 4% и достигли около триллиона долларов. Таким образом, общие расходы союзников по Североатлантическому альянсу достигли пика за последние пять лет.

Напомним, Сенат Франции подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о военном планировании на период с 2019 по 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на оборонный бюджет до 2% ВВП.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Меркель ответила на призывы увеличить расходы Германии на оборону". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.