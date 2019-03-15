Расходы НАТО на оборону достигли триллиона долларов – отчет Столтенберга
Почти 70% всех расходов приходится на долю США, которые тратят на оборону 3,39% своего ВВП
В 2018 году общие расходы стран-участниц НАТО на оборону выросли на 4% и достигли около триллиона долларов. Таким образом, общие расходы союзников по Североатлантическому альянсу достигли пика за последние пять лет. Об этом говорится в ежегодном отчете генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга.
"Ради поддержания безопасности союзники все больше действуют вместе, в самых разных областях и в большем количестве мест", – говорится в отчете.
Как отмечается, почти 70% всех расходов приходится на долю США, которые тратят на оборону 3,39% своего ВВП.
В то же время, самые высокие показатели по росту расходов на оборону демонстрируют: Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Эстонии. Эти страны повысили свои траты на оборону до 2% ВВП.
Как отмечается в отчете, европейские страны-члены НАТО в среднем расходуют 1,51% ВВП на оборону. Несмотря на то, что Германия увеличила свои расходы на 1,5 млрд долларов, общие расходы Берлина на оборону в 2018 году составили лишь 1,23% ВВП.
Напомним, Сенат Франции подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о военном планировании на период с 2019 по 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на оборонный бюджет до 2% ВВП.
Отметим, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что стремление НАТО добиться от своих членов выделения, по меньшей мере, 2% ВВП на оборону – это необходимый минимум для обеспечения безопасности.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Расходы НАТО на оборону достигли триллиона долларов – отчет Столтенберга". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
НАТО остановило сотрудничество с Россией: Столтенберг сделал заявление
Генсек отметил атаку РФ на украинские корабли в Керченском проливе и захват россиянами украинских моряков
Деньги за помощь США: Трамп повышает ставки
США намерены увеличить плату за военную защиту союзников