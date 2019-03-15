Расходы НАТО на оборону достигли триллиона долларов – отчет Столтенберга

Почти 70% всех расходов приходится на долю США, которые тратят на оборону 3,39% своего ВВП

Фото: Минобороны Украины

Расходы НАТО на оборону достигли триллиона долларов – отчет Столтенберга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/598/b8d/5c6598b8dce42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/598/b8d/5c6598b8dce42.jpg 2019-03-15T15:16:00+02:00 Евросоюз Почти 70% всех расходов приходится на долю США, которые тратят на оборону 3,39% своего ВВП

В 2018 году общие расходы стран-участниц НАТО на оборону выросли на 4% и достигли около триллиона долларов. Таким образом, общие расходы союзников по Североатлантическому альянсу достигли пика за последние пять лет. Об этом говорится в ежегодном отчете генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга.

"Ради поддержания безопасности союзники все больше действуют вместе, в самых разных областях и в большем количестве мест", – говорится в отчете.

Как отмечается, почти 70% всех расходов приходится на долю США, которые тратят на оборону 3,39% своего ВВП.

В то же время, самые высокие показатели по росту расходов на оборону демонстрируют: Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Эстонии. Эти страны повысили свои траты на оборону до 2% ВВП.

Как отмечается в отчете, европейские страны-члены НАТО в среднем расходуют 1,51% ВВП на оборону. Несмотря на то, что Германия увеличила свои расходы на 1,5 млрд долларов, общие расходы Берлина на оборону в 2018 году составили лишь 1,23% ВВП.

Напомним, Сенат Франции подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о военном планировании на период с 2019 по 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на оборонный бюджет до 2% ВВП.

Отметим, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что стремление НАТО добиться от своих членов выделения, по меньшей мере, 2% ВВП на оборону – это необходимый минимум для обеспечения безопасности.

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