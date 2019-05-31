Меркель озвучила проблему, которую считает одной из самых острых в мире

Лидер Гарварда Лэрри Бэкоу назвал Меркель одним из самых влиятельных мировых лидеров

Ангела Меркель. Фото: AFP

Разделение общества является одной из наиболее острых проблем в современном мире. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии выпуска студентов в Гарвардском университете, где ей была присуждена степень почетного доктора юриспруденции. Представляя ее студентам Гарварда, президент университета Лэрри Бэкоу назвал Меркель "одним из самых влиятельных мировых лидеров".

"Проблема в разделяющих нас стенах: они в умах людей, они существуют в форме невежества и упрощенных подходов к проблемам, — отметила Меркель. — Эти стены существуют и между членами семей, и между отдельными группами в обществе, между людьми с разным цветом кожи, между разными странами, разными религиями. Эти стены мешают нам увидеть общий для нас мир, и только от нас зависит, сможем ли мы разрушить эти стены".

Гарвардский университет в Бостоне (штат Массачусетс) основан в 1636 году и является старейшим высшим учебным заведением в США. Среди выпускников Гарварда — восемь президентов США, более 30 глав государств и правительств разных стран, 158 лауреатов Нобелевской премии, 48 лауреатов Пулитцеровской премии в области журналистики, 108 обладателей олимпийских медалей и 62 миллиардера.

Напомним, что ранее Меркель и Макрон поговорили с Путиным об Украине.

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