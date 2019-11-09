Меркель озвучила, сколько нужно времени, что уравнять восток и запад Германии

Меркель призвала к терпению в том, что касается преодоления этих различий

/ Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в опубликованном интервью газете Süddeutsche Zeitung.

"Во многих вещах, относительно которых считалось, что восток и запад сравняются, сегодня видно, что это займет скорее полвека или больше", — полагает глава германского правительства. "Спустя 10-20 лет была надежда, что это произойдет быстрее", — заметила Меркель.

Канцлер считает, что германское общество сейчас активнее обсуждает тематику падения Берлинской стены, чем ранее, что, по ее мнению, может быть связано с ростом "националистических и протекционистских тенденций в мире". "И здесь взгляд сильнее направлен на различия, которые существует между „старыми" и „новыми" землями", — указала она.

Меркель призвала к терпению в том, что касается преодоления этих различий. "Следует научиться сносить и трудности свободы, заключающиеся в том, что нужно принимать решения. Жизнь в ГДР иногда определенным образом была почти удобной, поскольку на некоторые вещи просто нельзя было повлиять", — заметила она.

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9 ноября Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, которая была одним из символов холодной войны. Стена была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893-1973) на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию — по некоторым данным, к началу 1960-х годов на Запад бежали около 1,6 млн немцев. Стена сдерживала их до 1989 года.

Урожденная Каснер, Меркель родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге, но в возрасте трех лет переехала вместе с родителями в ГДР: сначала в городок Квитцов, а затем — в Темплин в 80 км от Берлина.

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Ранее "Сегодня" опубликовали заключительный материал из цикла "После стены". Этот цикл посвящен 30-летию падения Берлинской стены и объединению Германии. Событие общемирового значения произошло 9 ноября 1989-го.

В первом материале мы рассказали о том, как тысячи немцев прорывались через стену.

Во втором материале было рассказано о поездке украинского офицера, служившего 30 лет назад в Германской Демократической Республике, в восточную Германию.

В третьей части "Сегодня" рассказали о явлении, получившем в Германии название "остальгия".

В четвертой части было рассказано об экономической депрессии в восточной части Германии.

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