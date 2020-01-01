Меркель в новогоднем послании призвала к борьбе с изменением климата

Канцлер призвала соотечественников к уверенности и готовности к переменам

Фото: REUTERS/Michele Tantussi/Pool

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении призвала соотечественников к уверенности и готовности к переменам. Об этом пишет DW.

Канцлер напомнила о глобальном потеплении и исходящих от него угрозах. "Нашим детям и внукам придется жить с последствиями деятельности или бездействия нынешнего поколения", – подчеркнула Меркель. Она намерена "направить всю свою власть" на выполнение Германией вклада в дело защиты климата.

Меркель напомнила о цифровизации и меняющейся трудовой деятельности. "В будущем у человека должны быть гарантированное рабочее место и пенсия. Для этого необходимы "смелость мыслить по-новому и сила уходить с известных путей", – подчеркнула она.

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Ценности Основного закона "останутся нашим компасом и в следующем десятилетии", добавила глава правительства ФРГ.

По ее словам, "техника и в цифровую эпоху должна служить людям, а не наоборот". "Границы устанавливает человеческое достоинство, поскольку оно неприкосновенно", – отметила Меркель.

Напомним, что ранее ученые утверждали, что человечеству грозит удушье от углекислого газа из-за изменений климата. Также экологи рассказали,как изменится климат в ближайшем будущем.

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