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Меркель в юности мечтала проехать по Америке на машине

6 ноября, 00:24

Перед этим, по ее словам, она путешествовала бы по Германии

/ Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель накануне 30-летнего юбилея падения Берлинской стеныдала интервью еженедельнику Der Spiegel, в котором рассказала, что в юности мечтала проехать по Америке на машине.

Отвечая на вопрос о том, что она сделала бы, если бы Берлинская стена не была разрушена, канцлер, которая сама жила в ГДР, сказала: "Я бы осуществила мою мечту: в ГДР женщины выходили на пенсию в 60 лет, еще пять лет назад я забрала бы свой паспорт и поехала в Америку. Пенсионеры в ГДР могли свободно путешествовать – тот, кто больше не был нужен в качестве социалистического работника, мог уезжать". На момент падения Стены будущему канцлеру Германии было 35 лет.

Перед этим, по ее словам, она путешествовала бы по Германии.

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"Но моей первой большой поездкой была бы Америка. Из-за размаха, многообразия, культуры. Увидеть скалистые горы, ехать на машине и слушать Брюса Спрингстина – это было моей мечтой", – поделилась канцлер.

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Иллюстрация

30 лет спустя Берлинская стена стала туристическим объектом. Для истории оставили несколько сотен метров стены, которую художники разрисовали тематическими граффити. Теперь сюда приходят, чтобы сделать селфи. Но для свидетелей тех времен – это постоянное напоминание об ошибках, которые не стоит повторять.

Ранее немецкий историк Кристиан Борман обнаружил на границе двух районов Берлина 80-метровый участок, на котором сохранилась Берлинская стена.

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Германия США берлинская стена Ангела Меркель путишествия

Источник: Интерфакс

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