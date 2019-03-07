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МИД Франции заплатит почти полмиллиона евро штрафа за низкое количество женщин на важных должностях

Сегодня, 22:39

По законам Франции, среди дипломатов, номинированных на должность посла, должно быть минимум 40% женщин

Фото: Pixabay
МИД Франции заплатит почти полмиллиона евро штрафа за низкое количество женщин на важных должностях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/180/c01/5c8180c018ab4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/180/c01/5c8180c018ab4.jpg Евросоюз По законам Франции, среди дипломатов, номинированных на должность посла, должно быть минимум 40% женщин

Министерство иностранных дел Франции заплатит штраф в 450 тысяч евро за слишком низкое количество женщин на важных должностях. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Le Monde.

Издание уточняет, что нарушения касаются номинаций на должность посла в 2017 году.

Согласно французскому законодательству, среди дипломатов, получающих номинацию на должность посла, должно быть по крайней мере 40 процентов женщин. Однако в 2017 году их было только 29 процентов.

По данным Всемирного банка Франция – одна из шести стран мира, которые достигли гендерного равенства. Кроме Франции, эксперты такими странами признали Данию, Латвию, Бельгию, Швецию и Люксембург. При этом в исследовании Всемирного банка подчеркивается, что именно Франция в этой сфере сделала большой прорыв в последнем десятилетии.

Напомним, 60% женщин в Украине работают на низкооплачиваемых должностях. Зарплата мужчин в Украине на 23,9% выше, чем зарплата женщин.

Также мы писали, что сестры из Индии четыре года скрывали свой пол, чтобы заработать денег для семьи. Маленький бизнес кормил всю семью, и когда мужчина заболел и не мог работать сам, парикмахерская закрылась.

Кроме того, читайте, как женщины захватили мир: история феминизма в Украине и других странах.

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Тег работа, Франция, права, штраф, должность, дискриминация, права женщин

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Источник:

Радио Свобода

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