МИД Франции заплатит почти полмиллиона евро штрафа за низкое количество женщин на важных должностях
По законам Франции, среди дипломатов, номинированных на должность посла, должно быть минимум 40% женщин
Министерство иностранных дел Франции заплатит штраф в 450 тысяч евро за слишком низкое количество женщин на важных должностях. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Le Monde.
Издание уточняет, что нарушения касаются номинаций на должность посла в 2017 году.
Согласно французскому законодательству, среди дипломатов, получающих номинацию на должность посла, должно быть по крайней мере 40 процентов женщин. Однако в 2017 году их было только 29 процентов.
По данным Всемирного банка Франция – одна из шести стран мира, которые достигли гендерного равенства. Кроме Франции, эксперты такими странами признали Данию, Латвию, Бельгию, Швецию и Люксембург. При этом в исследовании Всемирного банка подчеркивается, что именно Франция в этой сфере сделала большой прорыв в последнем десятилетии.
Напомним, 60% женщин в Украине работают на низкооплачиваемых должностях. Зарплата мужчин в Украине на 23,9% выше, чем зарплата женщин.
Также мы писали, что сестры из Индии четыре года скрывали свой пол, чтобы заработать денег для семьи. Маленький бизнес кормил всю семью, и когда мужчина заболел и не мог работать сам, парикмахерская закрылась.
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