МИД Германии: атомная бомба может стать альтернативой сделке с Ираном

Страны Европы работают над тем, чтобы сохранить экономический обмен и движение платежных средств с Ираном

Одной из возможных альтернатив сделке с Ираном может стать гонка за создание атомной бомбы на Ближнем Востоке. Об этом заявил в понедельник в Берлине глава МИД Германии Хайко Маас, выступая на ежегодной конференции руководителей германских дипломатических миссий за рубежом.

"Нам удалось до сих пор предотвратить эскалацию", – заметил он. "Это не мало, если подумать, что является альтернативой – атомное вооружение на Ближнем Востоке с ужасными последствиями", – сказал Маас.

"Было важно то, что мы быстро отреагировали на вновь введенные санкции США и юридически защитили от них европейские компании", – указал Маас. "Кроме того, с Великобританией, Францией и другими странами мы работаем над тем, чтобы сохранить экономический обмен и движение платежных средств с Ираном", – отметил он.

Как известно, Трамп в мае вывел США из соглашения 2015 года между мировыми державами и Тегераном, согласно которому международные санкции были сняты в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Трамп осудил соглашение, достигнутое при его предшественнике в Белом доме Бараке Обаме, как одностороннее в пользу Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников присоединиться к "кампании по экономическому давлению на иранский режим" и пресечь его финансирование. В ответ Иран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.