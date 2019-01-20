МИД о пожаре в Куршевели: украинцы не пострадали

Данную информацию украинская сторона получила от кризисного центра при местной полиции

Фото: AFP

МИД о пожаре в Куршевели: украинцы не пострадали //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/47f/f6a/5c447ff6ac72e.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/47f/f6a/5c447ff6ac72e.jpg 2019-01-20T16:12:07+02:00 Евросоюз Данную информацию украинская сторона получила от кризисного центра при местной полиции

Граждан Украины, по предварительным данным, нет среди пострадавших в результате пожара на элитном горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. Об этом сообщил замдиректора департамента консульской службы МИД, начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает УНН.

"По предварительной информации кризисного центра при местном отделении полиции, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара", – сказал Кирилич.

Как сообщалось, в воскресенье, 20 января, рано утром в результате пожара в здании, где на тот момент находилось около 60 человек, на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах два человека погибли, 14 людей пострадали. Пожар охватил два этажа здания. Спасательные подразделение, прибывшие на место пожара, эвакуировали всех, находящихся в здании людей.

Напомним, из-за обильных снегопадов и лавин в Альпах оказались заблокированными тысячи людей. В результате снегопадов отрезанными оказались и популярные горнолыжные курорты в Тироле и Форальберге, среди которых Ишгль, Лех, Зельден и Цюрс.

Ранее мы также писали, что непогода в Альпах унесла десять жизней.

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