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МИД подтвердил третью смерть украинца за границей

21 марта, 03:09

Елена Вус

Вылечилось за рубежом шесть граждан Украины

По состоянию на 22.00 пятницы, 20 марта, за границей от коронавируса COVID-19 умерли три украинца.

Об этом сообщает на своей страничке в Facebook Минздрав.

По данным МИД, вылечилось за рубежом шесть украинцев, четверо – в Японии и по одному – в Италии и Польше.

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"146 граждан Украины находятся на карантине: Польша – 101, Бразилия – 16, Германия – 7, ОАЭ – 3, США – 2, Молдова – 2, Великобритания – 2, Вьетнам – 7, Австралия – 2, Румыния – 1, Куба – 1, Китай – 1, Израиль – 1. Три гражданина Украины за границей умерли", - сказано в сообщении.

Кроме того, 15 украинцев проходят лечение.

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В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко уточнила в комментарии hromadske, этот случай, как и второй, произошел в провинции Бергамо.

"К большому сожалению, сегодня (20 марта — Ред.) мы получили официальное подтверждение о третьей смерти в Италии. Это гражданка Украины 1960 года", — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Италии скончалась еще одна украинка. Это 60-летняя женщина из Бергамо.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия украинцы смерть украинцы за границей коронавирус МИД Украины COVID-19

Источник: Сегодня

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