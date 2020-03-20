Врачи подтвердили смерть от коронавируса еще одной украинки

Тестирование умершей было закончено после обеда 20 марта

В Италии подтвердили смерть от коронавируса третьей украинки – в Бергамо скончалась 60-летняя женщина.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Европейская правда".

"Результаты тестов подтвердили смерть третьей гражданки Украины от коронавируса нового типа в Италии. Украинка умерла в Бергамо раньше, но результаты анализов на коронавирус пришли только 20 марта после обеда. Женщине было 60 лет", – говорится в сообщении.

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Стоит добавить, что в Италии врачей обязали проводить тесты на COVID-19 после смерти, и потому подтверждение о наличии вируса поступает лишь через несколько дней после смерти человека.

По последним данным, за минувшие сутки в стране от коронавируса умерли 627 человек, а с начала эпидемии число умерших составило 4032 человека.

Как известно, 13 марта в Италии от коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия.

Позже дипломаты заявили о смерти еще одной гражданки Украины – в больнице города Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 года.

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