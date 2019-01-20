Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Мировые новости   Евросоюз

МИД проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в Куршевеле

Сегодня, 13:52

Ранее сообщалось о гибели во время пожара во французских Альпах двух человек, еще 14 людей пострадали

Фото: AFP
МИД проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в Куршевеле //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/460/406/5c44604067168.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/460/406/5c44604067168.jpg Евросоюз Ранее сообщалось о гибели во время пожара во французских Альпах двух человек, еще 14 людей пострадали

Украинское внешнеполитическое ведомство проверяет, есть ли среди пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель украинские граждане. Об этом сообщил замдиректора департамента консульской службы МИД, начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает УНН.

"... консул устанавливает, нет ли среди пострадавших украинцев", – сказал Кирилич.

Как сообщалось, в воскресенье, 20 января, рано утром в результате пожара в здании, где на тот момент находилось около 60 человек, на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах два человека погибли, 14 людей пострадали. Пожар охватил два этажа здания. Спасательные подразделение, прибывшие на место пожара, эвакуировали всех, находящихся в здании людей.

Напомним, из-за обильных снегопадов и лавин в Альпах оказались заблокированными тысячи людей. В результате снегопадов отрезанными оказались и популярные горнолыжные курорты в Тироле и Форальберге, среди которых Ишгль, Лех, Зельден и Цюрс.

Ранее мы также писали, что непогода в Альпах унесла десять жизней.

пожар, украинцы, погибшие, Куршевель, пострадавшие, МИД Украины

Вы сейчас просматриваете новость " МИД проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в Куршевеле". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масштабный взрыв в Мексике: появилось видео с места гибели десятков людей

Вчера, 10:46

В сети опубликовано видео с места взрыва на трубопроводе в Мексике

Смертельный пожар в Санкт-Петербурге: названа невероятная причина

18 января, 13:26

Правоохранители считают, что в одном из офисов взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы