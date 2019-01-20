МИД проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в Куршевеле

Ранее сообщалось о гибели во время пожара во французских Альпах двух человек, еще 14 людей пострадали

Фото: AFP

МИД проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в Куршевеле //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/460/406/5c44604067168.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/460/406/5c44604067168.jpg 2019-01-20T13:52:50+02:00 Евросоюз Ранее сообщалось о гибели во время пожара во французских Альпах двух человек, еще 14 людей пострадали

Украинское внешнеполитическое ведомство проверяет, есть ли среди пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель украинские граждане. Об этом сообщил замдиректора департамента консульской службы МИД, начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает УНН.

"... консул устанавливает, нет ли среди пострадавших украинцев", – сказал Кирилич.

Как сообщалось, в воскресенье, 20 января, рано утром в результате пожара в здании, где на тот момент находилось около 60 человек, на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах два человека погибли, 14 людей пострадали. Пожар охватил два этажа здания. Спасательные подразделение, прибывшие на место пожара, эвакуировали всех, находящихся в здании людей.

Напомним, из-за обильных снегопадов и лавин в Альпах оказались заблокированными тысячи людей. В результате снегопадов отрезанными оказались и популярные горнолыжные курорты в Тироле и Форальберге, среди которых Ишгль, Лех, Зельден и Цюрс.

Ранее мы также писали, что непогода в Альпах унесла десять жизней.

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