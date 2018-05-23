Микроавтобус в Венгрии "лоб в лоб" столкнулся с грузовиком: погибли девять иностранцев

Сегодня, 09:32

Пассажиры ехали домой из Словении, а водитель вел трансляцию в соцсетях

Все фото: adevarul.ro
Все фото: adevarul.ro

На шоссе в Венгрии столкнулись микроавтобус и грузовик. Авария произошла  в 60 километрах от Будапешта, по пути в Румынию.

В результате ДТП погибли девять человек. Как сообщают СМИ, все погибшие – граждане Румынии. 

Микроавтобус был зарегистрирован в румынском округе Муреш. Он перевозил людей домой из Словении. Водитель микроавтобуса тоже погиб.

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По данным посольства Румынии в Венгрии, микроавтобус превысил скорость, а столкновение с грузовиком произошло по время обгона. Кроме того, непосредственно перед аварией водитель микроавтобуса вел видеотрансляцию в соцсетях, что, вероятно, и послужило основной причиной трагедии.

Кроме того, во Львовской области также столкнулись микроавтобус и грузовик. В этой аварии погибли шесть человек. Спасателям пришлось извлекать одного пострадавшего из поврежденного авто с помощью спецоборудования.

Напомним, по статистике, каждые три минуты в Украине происходит ДТП, а каждые 2,5 часа в них гибнет человек. В целом за последние три года в Украине в авариях погибли более 15 тысяч человек.
ДТП, Венгрия, Румыния, грузовик, микроавтобус

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