Микроавтобус в Венгрии "лоб в лоб" столкнулся с грузовиком: погибли девять иностранцев

Пассажиры ехали домой из Словении, а водитель вел трансляцию в соцсетях

На шоссе в Венгрии столкнулись микроавтобус и грузовик. Авария произошла в 60 километрах от Будапешта, по пути в Румынию.

В результате ДТП погибли девять человек. Как сообщают СМИ, все погибшие – граждане Румынии.

Микроавтобус был зарегистрирован в румынском округе Муреш. Он перевозил людей домой из Словении. Водитель микроавтобуса тоже погиб.

По данным посольства Румынии в Венгрии, микроавтобус превысил скорость, а столкновение с грузовиком произошло по время обгона. Кроме того, непосредственно перед аварией водитель микроавтобуса вел видеотрансляцию в соцсетях, что, вероятно, и послужило основной причиной трагедии.

Кроме того, во Львовской области также столкнулись микроавтобус и грузовик. В этой аварии погибли шесть человек. Спасателям пришлось извлекать одного пострадавшего из поврежденного авто с помощью спецоборудования.

Напомним, по статистике, каждые три минуты в Украине происходит ДТП, а каждые 2,5 часа в них гибнет человек. В целом за последние три года в Украине в авариях погибли более 15 тысяч человек.