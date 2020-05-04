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Трамп рассказал, когда появится вакцина от COVID-19

4 мая, 07:15

Тина Наринецкая

Американскому лидеру все равно, какая страна изобретет ее первой

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая продолжает уносить жизни по всему миру, может быть изобретена к концу текущего года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Думаю, мы получим вакцину к концу текущего года", – сообщил американский лидер в эфире телеканала Fox News.

Трамп отметил, что для него нет разницы, какая страна создаст препарат первой. Также он допустил, что от COVID-19 в США может умереть от 80 до 90 тысяч человек, и это "уже можно считать успехом".

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Отметим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас фармацевтические компании и исследовательские группы разрабатывают не менее 70 различных вакцин против коронавируса. Но производители вакцин не координировали свои усилия.

Один из самых многообещающих кандидатов на вакцины в мире был разработан командой Оксфордского университета в Лондоне. В прошлом месяце ученые из Национального института здравоохранения США привили шесть макак резус оксфордской вакциной, а затем подвергли их воздействию коронавируса.

Как проходит тестирование вакцины на людях – смотрите в видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США вакцина коронавирус Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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