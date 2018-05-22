Минус один: Арьев сообщил о важном решении экс-президента ПАСЕ Аграмунта

Сегодня, 17:34

Педро Аграмунт оказался замешан в корурпционный скандал и был лишен прав члена Ассамблеи

Педро Аграмунт. Фото: из открытых источников
Педро Аграмунт. Фото: из открытых источников

Экс-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмонт вышел из Ассамблеи. Об этом в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Бывший пророссийский президент ПАСЕ Педро Аграмонт вообще вышел из Ассамблеи после введения против него десятилетних санкций за существенные нарушения Кодекса поведения. Минус один", – написал он.

Ранее сообщалось, что Педро Аграмунта лишили прав члена Ассамблеи на 10 лет.

"Регламентный комитет ПАСЕ признал испанцев экс-президента Педро Аграмунта и бывшего докладчика по Украине Хорди Шуклу (оба летали на российском самолете к сирийскому диктатору Асаду) виновными в серьезном нарушении кодекса поведения вследствие коррупционного скандала, связанного с Азербайджаном", – сообщил Арьев.

По словам нардепа, они лишены всех предусмотренных правилами прав членов ПАСЕ, кроме права голоса и права инициировать резолюции.

Санкции против Аграмунта введены на 10 лет, а против Шукли на 2 года.

Напомним, в марте минувшего года Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки.

Позже Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи. ПАСЕ также лишила Аграмунта всех полномочий.
Арьев, Аграмунт, ПАСЕ
Источник:

"Сегодня"

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