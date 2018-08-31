Могерини сделала важное заявление об отношениях ЕС и США

Сегодня, 14:49

В Вене состоялась неформальная двухдневная встреча министров иностранных дел государств ЕС

Федерика Могерини, фото AFP
Федерика Могерини, фото AFP

Главы МИД стран Евросоюза подтвердили, что США были и останутся ближайшим союзником Евросоюза, несмотря на все разногласия. Об этом заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Вене по итогам неформальной двухдневной встречи министров иностранных дел государств сообщества.

"У нас состоялась интенсивная дискуссия о трансатлантических отношениях. Все министры подтвердили, что США были и останутся ближайшим союзником Евросоюза, несмотря на все имеющиеся у нас разногласия", - сказала Могерини, чье выступление транслирует пресс-служба Совета ЕС.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул США серьезное обвинение.

По его словам, кризис вызван "американской политикой, сомнениями относительно будущего НАТО (в связи с заявлениями Вашингтона. – Ред.), односторонней и агрессивной торговой политикой, которая практически привела к торговой войне с Китаем, выходом США из Парижского соглашения и соглашения по иранской ядерной программе".

Напомним, Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз и НАТО усилят свое сотрудничество в сфере обороны.
США, Евросоюз, могерини
Источник:

ИТАР-ТАСС

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