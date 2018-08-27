Над миром нависла угроза: Макрон выдвинул США серьезное обвинение

Партнер, вместе с которым Европа сражалась за мультилатерализм после войны, повернулся спиной к общей истории, заявил президент Франции

Текущая американская внешняя политика стала одной из причин кризиса мультилатерализма (принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме многосторонних соглашений, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами) в мире, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Угроза, которая нависла, заключается в кризисе мультилатерализма. Мультилатерализм столкнулся с крупным кризисом, который ударяет по всем нашим дипломатическим усилиям", – сказал Макрон в понедельник на встрече с французскими послами в Париже.

По его словам, кризис вызван "американской политикой, сомнениями относительно будущего НАТО (в связи с заявлениями Вашингтона – Ред.), односторонней и агрессивной торговой политикой, которая практически привела к торговой войне с Китаем, выходом США из Парижского соглашения и соглашения по иранской ядерной программе".

"Партнер, вместе с которым Европа сражалась за мультилатерализм после войны, кажется, решил повернуться спиной к нашей общей истории", - заявил президент Франции, призвав при этом продолжать диалог с США, несмотря на разногласия с администрацией Дональда Трампа.

"Франция каждый раз всегда была первой страной, которая выступала против этих решений (Вашингтона – Ред.) и давала это ясно понять. Каждый раз Франция пыталась убедить (США – Ред.), что не стоит принимать то или иное решение, способное навредить хорошему диалогу между нашими странами. И я продолжаю выступать за это", - отметил Макрон.

Ранее сообщалось, что Европа готовит ответ на санкционную политику США.