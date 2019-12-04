Могерини стала сопредседателем комиссии ООН по внутренне перемещеннным лицам

В новую группу, о создании которой было объявлено в октябре, также войдут представители Колумбии, Иордании, Норвегии, Эфиопии, Южного Судана и Афганистана

Фото: REUTERS/Yana Paskova

Генсек ООН Антониу Гутерриш назначил сопредседателем группы высокого уровня по внутренне перемещенным лицам Федерику Могерини, которая с 1 декабря перестала занимать пост главы европейской дипломатии. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы ООН.

"Группу возглавят Федерика Могерини, бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, и Дональд Каберука, бывший президент Африканского банка развития", — говорится в сообщении.

В новую группу, о создании которой было объявлено в октябре, также войдут представители Колумбии, Иордании, Норвегии, Эфиопии, Южного Судана и Афганистана. Она приступит к работе в начале 2020 года, должна будет провести не менее четырех встреч и к концу года представить генсеку доклад с рекомендациями.

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По данным ООН, в 2018 году число внутренне перемещенных лиц по причине конфликтов возросло до 41 млн человек. Еще 17 млн человек были вынуждены покинуть свои дома из-за природных катаклизмов.

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Гутерриш поставил перед новым органом задачу "по поиску конкретных долгосрочных решений", которые позволили бы ООН лучше помогать странам, затронутым проблемой внутренней миграции.

"Как первая группа высокого уровня, созданная для решения данной проблемы, она будет привлекать к работе правительства, международные организации, гражданское сообщество и частный сектор", — информировали в ООН.

Ранее Могерини назвала укрепление Украины одним из приоритетов Евросоюза.

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