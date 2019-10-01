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Мужчина с саблей напал на училище в Финляндии: первые подробности

1 октября, 15:36

В результате нападения один человек погиб и 10 были ранены

Фото: iltalehti.fi

Фото: iltalehti.fi

В Финляндии произошло нападение на учебное заведение, в результате которого как минимум один человек погиб.

Инцидент произошел 1 октября в профессиональном училище Сало, которое находится в городе Куопио на юге страны.

"По информации на текущий момент, пострадавших десять, из них двое пострадали серьезно. Погиб один человек", – сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.

Предполагаемый преступник также находится среди пострадавших – полиция применила огнестрельное оружие для его нейтрализации. На данный момент он задержан, добавили стражи порядка.

Кроме того, торговый центр, в котором расположено профучилище, оцеплено, однако правоохранители сообщают, что угроза для других людей миновала.

Ссылаясь на очевидцев, финские СМИ пишут, что предполагаемый преступник атаковал студентов саблей или мечом.

Напомним, пару месяцев назад в Германии произошло шокирующее убийство – в Штутгарт, который традиционно считается одним из самых безопасных в стране, прямо на улице мужчину зарубили мечом.

Мы также писали, что ранее в этом году в финском городе Оулу мигранты изнасиловали двух несовершеннолетних девушек.

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Финляндия сабля меч училище нападение на журналистов холодное оружие

Источник: Сегодня

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