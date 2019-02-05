Мужчина вместо купальника для жены получил посылку с золотом

Внутри оказались слитки золота стоимостью около 20 тысяч евро

Фото: Ouest-France.

Мужчина вместо купальника для жены получил посылку с золотом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8ef/ac0/5c58efac07f83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8ef/ac0/5c58efac07f83.jpg 2019-02-05T06:42:00+02:00 Евросоюз Внутри оказались слитки золота стоимостью около 20 тысяч евро

Житель французского города Ван заказал в Интернет-магазине купальник для супруги, а получил пакет с золотыми слитками. Об этом пишет Ouest-France.

1 февраля француз получил посылку, в которой должен был быть купальник для его жены. Мужчина заметил, что посылка слишком тяжела для купальника, но не придал этому значения. Внутри оказались слитки золота по 20 и 50 г общим весом в 700 г и стоимостью около 20 тысяч евро.

Мужчина понял, что на упаковке были указаны чужие имя и адрес. Оказалось, курьер перепутал посылки.

Француз пытался самостоятельно вернуть золото по указанному адресу, но хозяев дома не оказалось. Тогда он обратился в полицию, а позже смог связаться с получателем по телефону. Мужчина по-прежнему ожидает посылку с купальником для жены.

Ранее мы писали, что Amazon запускает возможность совершения покупок для несовершеннолетних. Родители имеют право установить лимит на расходы, при котором заказы будут подтверждаться автоматически.

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