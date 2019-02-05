Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Мужчина вместо купальника для жены получил посылку с золотом

Сегодня, 06:42

Внутри оказались слитки золота стоимостью около 20 тысяч евро

Фото: Ouest-France
Фото: Ouest-France.
Мужчина вместо купальника для жены получил посылку с золотом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8ef/ac0/5c58efac07f83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8ef/ac0/5c58efac07f83.jpg Евросоюз Внутри оказались слитки золота стоимостью около 20 тысяч евро

Житель французского города Ван заказал в Интернет-магазине купальник для супруги, а получил пакет с золотыми слитками. Об этом пишет Ouest-France.

1 февраля француз получил посылку, в которой должен был быть купальник для его жены. Мужчина заметил, что посылка слишком тяжела для купальника, но не придал этому значения. Внутри оказались слитки золота по 20 и 50 г общим весом в 700 г и стоимостью около 20 тысяч евро.

Мужчина понял, что на упаковке были указаны чужие имя и адрес. Оказалось, курьер перепутал посылки.

Француз пытался самостоятельно вернуть золото по указанному адресу, но хозяев дома не оказалось. Тогда он обратился в полицию, а позже смог связаться с получателем по телефону. Мужчина по-прежнему ожидает посылку с купальником для жены.

Ранее мы писали, что Amazon запускает возможность совершения покупок для несовершеннолетних. Родители имеют право установить лимит на расходы, при котором заказы будут подтверждаться автоматически.

Также читайте, чем отличается онлайн-шопинг в Украине и мире. Народ покупает он­лайн технику, мир — книги. Эксперты: нужны бонусы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег покупка, золото, ошибка, казус, купальник

Вы сейчас просматриваете новость " Мужчина вместо купальника для жены получил посылку с золотом". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Буквы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Золотые слитки не покидали хранилища Центробанка Венесуэлы – СМИ

1 февраля, 22:54

Золотые слитки уже взвесили и приготовили к отправке, однако они не покинули хранилище Центрального банка в Каракасе

Центральные банки мира в 2018 году купили более 650 тонн золота

1 февраля, 17:12

Крупнейшими покупателями золота стали Россия и Турция

Снова в леопарде: Леся Никитюк сажала на Мальдивах пальмы

1 февраля, 08:15

Телеведущая решила потратить время отпуска на полезное дело

Ольга Фреймут заинтриговала снимком в купальнике

31 января, 11:33

Телеведущая спросила у своих поклонников, в каком году был сделан снимок

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии