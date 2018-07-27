"Мы для французов – страна третьего мира": глава Украинской школы в Париже рассказала о проблеме

Для жителей Франции после массовой эмиграции из Российской империи в начале ХХ века практически нет различия между россиянами и украинцами

Во Франции до сих пор сохранилась память о волне так называемой русской эмиграции – тысячах людей, которые бежали в том числе и в Париж после революции 1917 года. И, как ни странно, французы уважают нынешнего президента России Владимира Путина, открыто выражая пиетет ко всему русскому. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала директор Украинской школы в Париже Олена Мисталь.

"Извините, что я это скажу, но это правда – мы для всех французов "гетто". Когда-то давно мне позвонил украинский консул и говорит: "Знаете, французы вас будут слушать, потому что вы гражданка Франции, а нас не слушают, потому что мы для них страна третьего мира". И, к сожалению, ничего не изменилось. Украина четыре года о чем-то говорит, ее никто не слышит. А иностранцы верят только в то, что видят", – рассказала Олена Мисталь.

По ее словам, французы не скрывают своего пиетета ко всему русскому и уважают Путина.

"Как бы это обидно ни звучало, но этот, как вы говорите, пиетет к Росии сложился исторически. Когда бабахнула революция 1917 года, россияне чухнули в Нормандию. В Париже было 40 российских кабаре, где русские генералы открывали двери и работали таксистами. В Брюсселе в Королевском музее (т.е. при королевском дворце – Ред.) было 200 тыс российских офицеров. Но откуда они? Харьков, Одесса... Поэтому они и не отличают нас от русских. Это я им тут объясняю, что Александр Вертинский – наш, Паустовский – наш, Булгаков – наш", – отметила педагог.

Олена Мистал подчеркнула, что рядовые французы на периферии в своем большинстве ничего не знают об Украине за исключением Чернобыля и Майдана.

"Рядовой француз в префектуре в Нормандии, когда вы заполняете документы (я не беру Париж, здесь много иностранцев) и пишете Украина, спрашивает: "А вы не в Европе?". Все французы хорошо относятся к культурному наследию, им в мозги просто въелись российские кокошники. А об Украине за 20 лет, что я здесь, кроме Чернобыля и горящего Майдана – ничего", – рассказала Олена.

По ее словам, дипломатия не продвигает во Франции украинскую культуру.

"А что ты продвинешь без денег? Земля, на которой построен российский культурный центр, стояла бесхозная десять лет. А после аннексии Крыма раз, и все быстро построили. А это миллиарды. Чтобы вы понимали: в российском посольстве работает 250 человек еще с советских времен, в украинском – намного меньше. Беда украинцев в том, что мы не думаем о государстве, а думаем только о себе", – подытожила Олена Мисталь.

Напомним, что тем не менее Европейский парламент заморозил дотации партии "подруги Путина" Марин Ле Пен "Национальное объединение" из-за подозрения в хищении средств.

Напомним, в марте текущего года Ле Пен посетила Москву, где провела ряд встреч с российскими чиновниками, в том числе с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Соцсети шутили, что Ле Пен приехала в Россию за зарплатой.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "У Украины по миру есть только два культурных центра: здесь во Франции, и в Москве на Арбате": интервью с директором Украинской школы в Париже".