"Мы не роботы": сотни работников Amazon устроили забастовки в "черную пятницу"

Протестующие неспроста организовали свои акции именно в этот день

Сотни работников логистических центров компании Amazon устроили в пятницу, 23 ноября, забастовку в нескольких странах Европы с лозунгом "Мы не роботы", требуя улучшения условий труда. Об этом сообщает TechCrunch.

GMB – главный профсоюз Британии – намеревался вывести на улицы сотни людей. Митинги также были организованы в Испании, Франции и Италии.

"Условия, в которых работают члены нашей организации в Amazon, откровенно бесчеловечны. Они ломают кости, падают без сознания, и их увозят на машинах скорой помощи. Мы говорим – хватит. Эти люди имеют детей, дома, счета об оплате, они не роботы. Джефф Безос – самый богатый человек на планете. Он может позволить себе разобраться в этом", – заявил глава GMB Тим Роач.

"Количество протестующих, которое называют профсоюзы, сильно преувеличено. Amazon создала в Великобритании более 25 тыс. хороших рабочих мест с оплатой минимум £ 9,50 в час и £10,50 в час в районе Лондона, благодаря лучшим в отрасли преимуществам и обучению персонала" , – заявили, в свою очередь, в компании.

Согласно данным немецкого профсоюза Verdi, сотрудники компании будут бастовать в течение 24 часов до полуночи. Они также требуют лучшей оплаты и контрактов, гарантирующих нормальные условия труда.

В испанском центре Amazon (в Сан-Фернандо-де-Энарес) в забастовке принимают участие до 90 % персонала. Они планируют бастовать также 24 ноября.

Стоит отметить, что протестующие неспроста организовали свои акции именно в "черную пятницу": этот день является одним из наиболее загруженных для гиганта интернет-торговли Amazon.

Онлайн-выторг от "черной пятницы" в этом году составит $6,4 млрд, сообщает TechCrunch.

Ранее сообщалось, что "техническая ошибка" Amazon раскрыла личные данные покупателей. Всем пострадавшим приходит короткое сообщение на почту от компании.

Ранее мы писали, что рыночная капитализация интернет-компании Amazon превысила триллион долларов.

Напомним, Amazon стал самым дорогим брендом 2017 года.

Как известно, глава и основатель компании Джефф Безос является самым богатым человеком в истории. В июле его состояние превысило 150 млрд долларов:

Ранее глава Amazon раскрыл три "рецепта" успеха. Джефф Безос рассказал о том, какими должны быть стандарты и как оценивать действия конкурентов.