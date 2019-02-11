На борту самолета Афины-Киев нашли неизвестное вещество, рейс отложили
Все пассажиры размещены в гостинице, обеспечены питанием и трансфером из и до аеропорта
В салоне самолета авиакомпании МАУ рейса "Афины-Киев", который должен был вылететь в Украину в 15:00, обнаружили вещество неизвестного происхождения, рейс отложили.
Об этом вечером 10 февраля сообщили на facebook-странице компании.
"На борту рейса PS354 в салоне самолета борпроводниками было найдено вещество неизвестного происхождения. Сосуд с неизвестным веществом передан на экспертизу в компетентные органы", – говорится в сообщении.
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"Согласно процедурам авиационной безопасности, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс PS354 отложен до 15:00 11 февраля. Все пассажиры размещены в гостинице, обеспечены питанием и трансфером из и до аеропорта", – заявили в компании.
Напомним, ранее в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. А перед этим из-за проблем с двигателем лайнер Aerobus А-330 авиакомпании Delta совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.
А ранее в Польше молния попала в самолет, который был вынужден вернуться в аэропорт уже через 10 минут после взлета. Посадка была осуществлена в штатном режиме.
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