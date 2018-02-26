На эстонском предприятии страшной смертью погиб украинский рабочий

Сегодня, 04:02

Мужчина попал под металлическую деталь, которая весит около тонны


На металлургическом предприятии в эстонском городе Тюри произошел несчастный случай, в результате которого погиб украинский гражданин.

Об этом сообщает газета Postimees со ссылкой на пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Викторию Корпан.

"Причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя, по предварительным данным, нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления", – сказала Корпан.

Она уточнила, что тело 45-летнего рабочего из Украины было найдено в производственном здании на улице Техника в Тюри.

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Он попал под металлическую деталь, которая весит около тонны, и погиб. Хотя на место происшествия поспешили как медики, так и спасатели, шансов спасти жизнь мужчины не было.

Работники предприятия считают, что несчастный случай мог произойти вчера днем. В связи со случившимся начато расследование.

Между тем, собственник польской фирмы, которой бросил умирать на остановке работавшую на него украинку, обвинен в нелегальном трудоустройстве.

Напомним, пострадавшая работала на предприятии в Познани. После инсульта работодатель возил украинку по городу в течение часа, после чего оставил ее на остановке и позвонил в полицию, якобы заметив пьяного.  

В прошлом месяце здесь же, в Познани, пострадала другая украинка. Елена Романенко потеряла руку, когда доставала белье с сушилки.
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