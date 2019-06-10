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На Францию обрушился шторм "Мигель": погибли люди

10 июня, 16:21

Трое спасателей стали жертвами непогоды на западе Франции, еще один человек пропал без вести

Фото: AFP

На Францию, где в начале этого месяца произошло смертельное ДТП с иностранцами, обрушился пришедший с Пиренеев шторм "Мигель".

По данным France Bleu Loire Océan, жертвами стихии на западе страны стали как минимум три человека и еще один числится пропавшим без вести.

Так, из-за непогоды в городе Ле-Сабль-д’Олон (департамент Вандея) затонули два судна – катер службы спасения и рыбацкая шхуна.

В результате происшествия четверо спасателей добрались до берега, но трое их коллег погибли. Тело находившегося в лодке рыбака все еще не было найдено. В связи с этим на побережье продолжаются поисковые работы.

Ранее "Мигель" накрыл север Португалии и северо-запад Испании.

Напомним, прошлой осенью несколько жителей юга Франции также стали жертвами стихии - на департамент Од обрушился шторм, из-за которого многие дороги оказались затоплены, а доступ к другим был закрыт из-за упавших деревьев.

Кроме того, в декабре в страну пришел зимний шторм "Габриэль" – в районе коммуны Сен-Кристоф-ан-Уазан на юго-востоке страны накрыло лавиной лыжников, а в столичном регионе Иль-де-Франс два департамента решили отменить школьный транспорт.

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Тег Франция, шторм, ураган, непогода, стихийное бедствие

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