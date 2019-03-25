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На обломках самолета Качиньского нашли следы тротила – СМИ

Сегодня, 10:11

Осколки изучали специалисты в лаборатории судебно-взрывчатых веществ Минобороны Великобритании

Фото: AFP
На обломках самолета Качиньского нашли следы тротила – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/88c/acd/5c988cacd3b23.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/88c/acd/5c988cacd3b23.jpg Евросоюз Осколки изучали специалисты в лаборатории судебно-взрывчатых веществ Минобороны Великобритании

Специалисты из лаборатории судебно-взрывчатых веществ Министерства обороны Великобритании обнаружили следы взрывчатых веществ на обломках польского президентского самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает портал wPolityce.pl.

По данным журналистов, речь идет о веществах, используемых для производства взрывчатки, включая тротил.

"Эта информация скрыта следователями. Однако, мы узнали, что несколько недель назад в польскую прокуратуру поступило письмо, сообщающее о частичных результатах исследования, проведенного в лаборатории судебно-взрывчатых веществ (Forensic Explosives Laboratory), подчиненной Министерству обороны Великобритании, которая специализируется на судебно-медицинских исследованиях, связанных с взрывчатыми веществами", – говорится в материале.

Напомним, польская комиссия назвала причину Смоленской катастрофы. Председатель подкомиссии по расследованию трагедии, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что причиной всему был взрыв внутри самолета.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154, погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Председатель подкомиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мацеревич заявил о наличие предположения, что Россия подделала бортовые самописцы с самолета Ту-154М.

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Тег Польша, смоленская катастрофа, обломки

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