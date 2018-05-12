На похороны Стивена Хокинга позвали путешественников во времени

На церемонию погребения праха физика Стивена Хокинга, который умер 14 марта на 77-м году жизни, пригласили путешественников во времени — на сайте, где разыгрывают билеты на мероприятие, могут зарегистрироваться люди, рожденные в период с 1918 до 2038 года.

Как объяснил представитель Фонда Стивена Хокинга, что никто еще не доказал, что путешествие во времени невозможно, а потому и было решено сделать такой необычный ход, передает Sky News.

Как стало известно, прах Хокинга предадут земле 15 июня в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Он будет похоронен между могилой одного из основоположников современной физики Исаака Ньютона и автора теории эволюции Чарльза Дарвина.

В 2009-м году сам Хокинг устраивал вечеринку для путешественников во времени, однако на нее никто не явился – приглашение на торжество с точным временем и координатами было обнародовано уже после вечеринки, чтобы на нее не пришли шарлатаны.

Отметим, что Стивен Хокинг был выдающимся английским физиком-теоретиком, космологом и популяризатором науки. Он стал одним из самых уважаемых и известных ученых своего времени, несмотря на тяжелое нейродегенеративное заболевание.

Легендарный ученый был известен своей исключительной способностью визуализировать научные решения без расчета или эксперимента. Но, возможно, именно его "теория всего", предполагающая, что Вселенная развивается по четко определенным законам, привлекла к себе наибольшее внимание.

Книга Хокинга "Краткая история времени", изданная в 1988 году, стала мировым бестселлером.