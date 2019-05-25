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На пост британского премьера появился новый кандидат

25 мая, 13:53

О намерении бороться за должность заявил глава британского Минздрава

Мэтт Хэнкок. Фото: REUTERS/Hannah Mckay
Мэтт Хэнкок. Фото: REUTERS/Hannah Mckay.

Министр здравоохранения и социальной защиты Великобритании Мэтт Хэнкок заявил о намерении бороться за пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства. Об этом сообщает ВВС.

Он стал пятым кандидатом, который заявил о решении бороться за пост лидера правящей в стране партии.

Радиостанция напоминает, что ранее аналогичные заявления сделали экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Макви и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

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Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй 24 мая объявила, что покинет должность лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.


Британские СМИ пишут, что процесс выбора нового лидера консерваторов может занять около шести недель.

Тереза Мэй возглавила правительство Великобритании 13 июля 2016 года после отставки своего предшественника Дэвида Кэмерона. Он сложил с себя полномочия премьера на фоне результатов референдума о Brexit.

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Тег выборы, отставка, Мэй, Brexit, Хэнкок

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