"На счетах МВФ и Европы много денег, которые ждут Украину" – французский политик

Сегодня, 12:10

Украина должна показать проекты, на которые в Европе будут выделять деньги

Фото: AFP
Фото: AFP

К сожалению, в Украине много говорят о деньгах, которые тратить не умеют. Чтобы потратить деньги, нужен проект. На самом деле, очень много доступных денег на счетах МВФ и Европы, которые только и ждут Украину, ждут проекты. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала глава межпарламентскую группу дружбы Франции и Украины Валерия Фор-Мунтян, представительница партии президента Франции Эммануэля Макрона.

"Это тяжело, потому что чиновники в Украине не привыкли работать над проектами, потому что заняты войной и другими внутренними реформами и не успевают писать проекты. Взять, допустим, туризм. Я уверена, что завтра морской берег Украины может стать новой Хорватией для всех стран Евросоюза, потому что все европейцы хотят недалеко, красиво... В Украине очень много песчаных пляжей, чего так недостает в Европе, и это привлекает. То есть, возможностей очень много, их только нужно развивать", – отметила политик.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) одобрил обновленный план Украины по созданию Антикоррупционного судаТаким образом Украина стала ближе к получению транша в 2 миллиарда долларов, заявили в пресс-служба МВФ.

Переговорный процесс между Украиной и Международным валютным фондом относительно завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF – и, соответственно, выделения Киеву очередного транша кредита от Фонда, – скорее всего, будет перенесен на осень, считают инвестиционные аналитики.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Франция говорит даже с самыми жуткими диктаторами": интервью с депутатом от партии Макрона". 
деньги, Украина, Франция, фонд, проекты, МВФ
Источник:

"Сегодня"

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