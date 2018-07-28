"На счетах МВФ и Европы много денег, которые ждут Украину" – французский политик

К сожалению, в Украине много говорят о деньгах, которые тратить не умеют. Чтобы потратить деньги, нужен проект. На самом деле, очень много доступных денег на счетах МВФ и Европы, которые только и ждут Украину, ждут проекты. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала глава межпарламентскую группу дружбы Франции и Украины Валерия Фор-Мунтян, представительница партии президента Франции Эммануэля Макрона.

"Это тяжело, потому что чиновники в Украине не привыкли работать над проектами, потому что заняты войной и другими внутренними реформами и не успевают писать проекты. Взять, допустим, туризм. Я уверена, что завтра морской берег Украины может стать новой Хорватией для всех стран Евросоюза, потому что все европейцы хотят недалеко, красиво... В Украине очень много песчаных пляжей, чего так недостает в Европе, и это привлекает. То есть, возможностей очень много, их только нужно развивать", – отметила политик.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) одобрил обновленный план Украины по созданию Антикоррупционного суда. Таким образом Украина стала ближе к получению транша в 2 миллиарда долларов, заявили в пресс-служба МВФ.

Переговорный процесс между Украиной и Международным валютным фондом относительно завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF – и, соответственно, выделения Киеву очередного транша кредита от Фонда, – скорее всего, будет перенесен на осень, считают инвестиционные аналитики.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Франция говорит даже с самыми жуткими диктаторами": интервью с депутатом от партии Макрона".