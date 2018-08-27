Европа готовит ответ на санкционную политику США: в Германии сделали важное заявление

В ЕС работают над модернизацией платежных каналов, чтобы сделать платежи более независимыми, а также над созданием европейского валютного фонда

Политика санкций, которую проводит Вашингтон, требует от Евросоюза новых европейских ответов. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Активно проводимая санкционная политика Вашингтона вынуждает нас формулировать европейские ответы. Когда США внезапно и не согласованно, многократно и не специализированно применяют санкции в отношении России, Китая, Турции и в будущем, возможно, и в отношении наших других важнейших торговых партнеров, то это касается Европы и Германии тоже", – сказал министр в понедельник, выступая на посольской конференции в здании МИД.

"Мы должны реагировать на это и укреплять автономию и суверенитет Европы в торговой, экономической и финансовой политике", – добавил он.

По словам Мааса, это будет непросто, но работа уже начата.

В частности, в ЕС работают над предложениями модернизации платежных каналов и систем, таких, как система SWIFT, с тем, чтобы сделать платежи более независимыми. Также в ЕС работают над созданием европейского валютного фонда, напомнил он.

Ранее мы писали о том, что в Германии выступили с радикальным предложением по разрыву с США.

Также мы писали о том, что Евросоюз может помочь Турции, которая столкнулась с финансовым кризисом, из-за конфликта с США.