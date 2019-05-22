Над Терезой Мэй сгущаются тучи: зреет новый вотум недоверия

Для проведения второго голосования консерваторам придется изменить свои партийные правила

Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Kirsty Wigglesworth.

Британские консерваторы не оставляют надежд отправить в отставку главу правительства Терезу Мэй – ряд высокопоставленных членов партии хотят собираются изменить правила, чтобы повторно вынести на голосование вотума недоверия премьер-министру.

"Несколько высокопоставленных членов Консервативной партии сегодня попросят лидеров партии изменить правила, чтобы позволить проголосовать за вотум недоверия", – пишет BBC со ссылкой на свои источники.

Напомним, что в прошлый раз Мэй пытались вынести вотум недоверия в декабре, но тогда консерваторы не смогли набрать достаточное количество голосов.

А партийные правила запрещают выносить этот вопрос на голосование чаще раза в 12 месяцев.

По данным журналистов, ранее руководство комитета партии, который занимается этим вопросом, выступало против таких изменений правил.

Стоит отметить, что ранее британские журналисты были уверен, что премьер-министр Соединенного Королевства останется на своем посту до осени, когда состоится ежегодный партийный съезд правящей Консервативной партии.

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