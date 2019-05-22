Сделать стартовой
26,11
29,14
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Над Терезой Мэй сгущаются тучи: зреет новый вотум недоверия

22 мая, 19:56

Для проведения второго голосования консерваторам придется изменить свои партийные правила

Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Kirsty Wigglesworth
Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Kirsty Wigglesworth.

Британские консерваторы не оставляют надежд отправить в отставку главу правительства Терезу Мэй – ряд высокопоставленных членов партии хотят собираются изменить правила, чтобы повторно вынести на голосование вотума недоверия премьер-министру.

"Несколько высокопоставленных членов Консервативной партии сегодня попросят лидеров партии изменить правила, чтобы позволить проголосовать за вотум недоверия", – пишет BBC со ссылкой на свои источники.

Напомним, что в прошлый раз Мэй пытались вынести вотум недоверия в декабре, но тогда консерваторы не смогли набрать достаточное количество голосов.

А партийные правила запрещают выносить этот вопрос на голосование чаще раза в 12 месяцев.

По данным журналистов, ранее руководство комитета партии, который занимается этим вопросом, выступало против таких изменений правил.

Стоит отметить, что ранее британские журналисты были уверен, что премьер-министр Соединенного Королевства останется на своем посту до осени, когда состоится ежегодный партийный съезд правящей Консервативной партии. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, отставка, вотум недоверия, Мэй, Тереза Мэй

Вы сейчас просматриваете новость " Над Терезой Мэй сгущаются тучи: зреет новый вотум недоверия". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэй предложит улучшения вариантов по Brexit

19 мая, 10:43

Премьер-министр Великобритании представит новый пакет мер для включения их в проект соглашения по выходу Британии из ЕС

Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по Brexit

Вчера, 21:20

Премьер подчеркнула, что она против повторного референдума

Мэй поздравила Зеленского: чего Британия ждет от нового президента Украины

20 мая, 15:29

Британский премьер-министр поздравила нового президента Украины со вступлением в должность

Премьер Британии уволила "болтливого" главу минобороны

1 мая, 23:33

Министр обороны Британии лишился поста за разглашение информации

Мэй обещает сделать все, чтобы Brexit состоялся 30 июня

10 апреля, 19:23

Британский премьер просит еще раз отсрочить выход Соединенного Королевства из ЕС, чтобы достичь одобрения в парламенте

Мэй считает, что Brexit может "ускользнуть из рук"

7 апреля, 01:45

По ее словам, Brexit может "ускользнуть из рук", если парламент не поддержит сделку с ЕС

Почему желтеют листья у чеснока

8 фраз, которые бросает мужчина, у которого остыли чувства

Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Видео дня. Самые женственные футболистки мира

Александр ГВОЗДИК: «Не моя вина, что бой с Нгумбу завершился так»

Видео боя Василий Ломаченко - Энтони Кролла

Витамины, которые нужны для женской красоты и здоровья

Счетчик газа в каждый дом — энергорегулятор против

В разработке нового броневика для ВСУ принимают участие одесситы

Переносной мини-кондиционер с низким уровнем шума за 590 грн

Как вырастить голубику и заработать? Выведен новый сорт XXL

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Сегодня, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Сегодня, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

Вчера, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Назван самый полезный суп

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь