Накануне Евровидения россияне пронесли по Лиссабону флаги "ДНР" и "ЛНР"

Делегация РФ перед песенным конкурсом Евровидение-2018 устроила пропагандистскую акцию "Бессмертный полк". Участники несли флаги и символы так называемых "ЛНР и "ДНР". Об этом рассказал председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха, пишет "Громадське радіо".

Участники, кроме портретов якобы своих родственников, которые участвовали во Второй мировой войне, несли флаги Украины, Грузии, Беларуси и России.

Шествие возглавила российская певица Юлия Самойлова, которая представляет РФ на конкурсе.

В ответ украинцы, проживающие в Лиссабоне, вышли на акцию, надев футболки с пренебрежительными надписями в адрес президента России.

Фото: facebook.com/kozakxp

"Мы пошли на акцию, чтобы зафиксировать, кто там есть, какую использует символику и кто является организатором акции. На площади рядом с российскими флагами были флаги т.н. "ДНР" и "ЛНР". У некоторых участников акции с флагами Украины мы спрашивали, действительно ли они являются украинцами. Они сказали, что нет. Были также флаги Грузии. Мужчина, который держал этот флаг, сказал, что он белорус. Были флаги других стран, но люди, которые несли, вряд ли были представителями тех стран", – рассказал Садоха.

Всего, по его словам, в акции приняли участие около 300 человек.

Напомним, Украину на "Евровидении-2018" будет представлять MELOVIN (Костя Бочаров) с песней "Under The Ladder". Певец выступит во втором полуфинале конкурса, который состоится 10 мая.