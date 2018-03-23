Напавший на супермаркет во Франции убит

Сегодня, 14:53

Французское телевидение сообщает о двух погибших и двух раненых

На месте инцидента. Фото: AFP
На месте инцидента. Фото: AFP

Человек, захвативший заложников в супермаркете города Треб во Франции, – убит. Об этом сообщил глава городской администрации.

Французское телевидение сообщает о двух погибших и двух раненых.

По информации Associated Press, вооруженный мужчина застрелил одного человека и серьезно ранил еще одного. До этого он же неподалеку ранил полицейского.

Примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет.

Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб.

"Треб: я незамедлительно отправляюсь на место", – написал министр в Twitter.

Он также сообщил, что ведет совещания с представителями сил безопасности в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Также сообщалось о его возможной причастности к ИГИЛ.

Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.

Напомним, в США мужчина с синдромом войны захватил заложников.
Франция, теракт, ИГИЛ
Источники:

Интерфакс, Интерфакс-Украина

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