Напавший на супермаркет во Франции убит
Французское телевидение сообщает о двух погибших и двух раненых
Человек, захвативший заложников в супермаркете города Треб во Франции, – убит. Об этом сообщил глава городской администрации.
Французское телевидение сообщает о двух погибших и двух раненых.
По информации Associated Press, вооруженный мужчина застрелил одного человека и серьезно ранил еще одного. До этого он же неподалеку ранил полицейского.
Примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет.
Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб.
"Треб: я незамедлительно отправляюсь на место", – написал министр в Twitter.
Он также сообщил, что ведет совещания с представителями сил безопасности в связи со сложившейся ситуацией.
Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Также сообщалось о его возможной причастности к ИГИЛ.
Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.
Напомним, в США мужчина с синдромом войны захватил заложников.