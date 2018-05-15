Наркодилера вычислили по футболке с надписью "наркодилер"

Сегодня, 06:11

Карабинеры обратили внимание на надпись и беспокойное поведение мужчины и обыскали его автомобиль Alfa Romeo 147, из которого сильно пахло гашишем

Фото: Carabinieri a Brindisi
Фото: Carabinieri a Brindisi

В итальянском городе Бриндизи арестовали наркодилера в футболке с надписью Pusher ("наркодилер"). Об этом сообщило издание Il Giornale.

Карабинеры обратили внимание на надпись и беспокойное поведение мужчины и обыскали его автомобиль Alfa Romeo 147, из которого сильно пахло гашишем. В багажнике они обнаружили термосумку, где лежало 350 граммов марихуаны и 130 граммов гашиша, расфасованных в 19 маленьких пакетов.

Помимо этого, в салоне полицейские нашли небольшие электронные весы, а в карманах задержанного — около 130 евро в купюрах разных номиналов и около тысячи небольших целлофановых пакетиков с герметичной застежкой.

Также у задержанного не оказалось водительского удостоверения, так как он его никогда не получал. Неизвестно, носил ли 33-летний мужчина футболку в качестве шутки, или с ее помощью он привлекал новых клиентов.

В конце марта сообщалось о задержании юного бразильца с татуировкой "я вор и идиот" на лбу за воровство в супермаркете. Он пытался украсть пять баллончиков дезодоранта.

Напомним, норвежский биатлонист попал в скандал из-за футболки с Путиным.

Ранее в итальянском Фейсбуке широко разошлась фотография двух "беженцев", которые сидят на лавке с пакетами из бутиков Louis Vuitton и Prada. Вскоре оказалось, что на фото актер Сэмюэл Л. Джексон и бывший баскетболист Мэджик Джонсон, которые приехали на курорт Форте-дей-Марми
футболка, казус, наркодиллер
Источник:

Lenta.ru

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