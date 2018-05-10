НАТО проведет масштабные военные учения недалеко от границ России

В них примучт участие эскадрильи из Италии, Испании, Чехии, Нидерландов, Германии, Бельгии, Венгрии, Швейцарии, Австрии, Франции и Великобритании

В Польше на базе ВВС под Познанью пройдут масштабные учения военно-воздушных сил стран НАТО Tiger Meet пройдут 14-25 мая. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте Министерства национальной обороны республики, пишет ТАСС.

"О своем участии заявили 22 эскадрильи из 13 стран, в частности из Италии, Испании, Чехии, Нидерландов, Германии, Бельгии, Венгрии, Швейцарии, Австрии, Франции и Великобритании", – сообщает Минобороны.

В учениях будут задействованы 70 самолетов, десять вертолетов, а также самолет наведения и раннего предупреждения "Авакс".

Ассоциация "НАТО Тайгерс" была основана в 1960 году французским министром обороны Пьером Мессмером и служит для отработки взаимодействия ВВС НАТО. Польша входит в это объединение с 2011 года.

Отметим, что Польша, как и страны Балтии, выражала обеспокоенность присутствием российских военных у своих границ. В 2017 году Североатлантический альянс в свете обострившихся после аннексии Крыма отношений с Москвой разместил четыре международных батальона в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.

Кроме того, в конце марта 2018 года Польша и США заключили контракт на поставку двух зенитно-ракетных комплексов "Патриот", а общая стоимость закупаемых систем составит 3,8 млрд евро. Польша получит их до 2022 года.

Также мы сообщали, что американские военные отправили батарею "Патриотов" в Литву для учений. Система была развернута в Литве в рамках учений Tobruq legacy-2017, которые прошли с 11 по 22 июля.