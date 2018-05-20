Назначение новых кардиналов: Папа Римский назвал имена будущих "князей церкви"

Сегодня, 18:55

Понтифик вновь призвал к миру на Ближнем Востоке

Папа Римский Франциск. Фото: AFP
Папа Римский Франциск. Фото: AFP

Папа Римский Франциск сообщил о назначенной им на 29 июня консистории (специального совещания), посвященной назначению 14 новых кардиналов и назвал их имена. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, среди будущих "князей церкви" будут: халдейский патриарх Багдада Рафаэль Сако, префект конгрегации доктрины веры Луис Ладария, папский викарий Рима Анджедо Де Донатис, заместитель госсекретаря Ватикана Джованни Анджело Беччу, "сборщик милостыней" Конрад Краевский, архиепископ Карачи Джозеф Кутс, епископ Фатимы Антонио Аугусто дос Сантос Марто, архиепископ Аквилы Джузеппе Петрокки и другие иерархи.

Кроме того, во время этой же проповеди понтифик вновь призвал к миру на Ближнем Востоке.

Напомним, персонализированная модель Huracan итальянского производителя суперкаров Lamborghini, подаренная Папе Римскому, ушла на аукционе Sotheby's. 12 мая за 715 тысяч евро.

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск остановил свой кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейскому. Инцидент произошел во время проезда папского кортежа по улицам города Икике в Чили. Одна из полицейских лошадей была напугана криками толпы и сигналами авто и сбросила свою всадницу неподалеку от проезжающего папамобиля.
Ватикан, Папа Римский, кардиналы

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