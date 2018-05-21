Неизвестные в масках открыли огонь из автоматов в Марселе

Сегодня, 20:23

Один человек "получил легкие ранения" и был доставлен в больницу

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Группа неизвестных людей в масках устроила стрельбу в понедельник в  Франции, где ранее неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности, а затем захватил заложников в супермаркете в результате чего один человек получил ранения. Об этом сообщила местная газета "Прованс", передает ТАСС.

По данным издания, инцидент произошел около 17 часов по местному времени в спальном районе Бюссерин на северной окраине Марселя. Неизвестными были "мужчины, вооруженные автоматами Калашникова и одетые в маски". Как отмечается, виновники инцидента передвигались на трех машинах. Они въехали в квартал и открыли огонь по группе молодых людей, стоявших возле местного дома культуры.

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На данный момент есть данные о том, что один человек "получил легкие ранения" и был доставлен в больницу, однако медицинская помощь ему не потребовалась. Район происшествия оцеплен полицией, на месте событий работают криминалисты. Согласно первым показаниям, вооруженные люди, скрывшиеся после случившегося, на выезде из спального района устроили перестрелку с полицией. Об их местонахождении ничего не сообщается.

Расследование происшествия поручено в данный момент уголовной полиции. Сообщений о террористическом следе нет.

Ранее во Франции на железнодорожной станции в департаменте Уаза неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двоих детей.

Кроме того, два человека погибли, еще один серьезно пострадал в результате перестрелки вблизи начальной школы во французском городе Гренобль. 
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