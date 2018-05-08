Неизвестный открыл стрельбу на улицах Оксфорда

Вчера, 11:03

Мужчина принялся стрелять с балкона одного из жилых домов

фото AFP
фото AFP

В британском городе Оксфорд неизвестный начал стрелять с балкона одного из жилых домов. Полиция вынуждена была также применить силу. Об этом пишет The Sun.

По словам полиции, стрельба началась из здания на Paradise Square, силовики, которые прибыли на место происшествия начали ответный огонь. Одному человеку потребовалась медицинская помощь. Силовики также вели переговоры со стрелком. 

Жителям было приказано не покидать свои дома, район был оцеплен. 

После переговоров со злоумышленником ситуацию удалось уладить. Власти не связывают данный  инцидент с терроризмом

"Инцидент с огнестрельным оружием закончился мирно", – заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что в лондонском районе Саутуарк произошла стрельба, жертвой которой стал 17-летний юноша. Инцидент произошел в субботу, 5 мая, вечером.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в ночь на 3 мая в Лондоне прогремел взрыв: пострадали 30 человек. ЧП произошла на праздновании еврейского праздника Лаг ба-Омер. 
Великобритания, переговоры, полиция, стрельба

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