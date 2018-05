Неизвестный открыл стрельбу на улицах Оксфорда

В британском городе Оксфорд неизвестный начал стрелять с балкона одного из жилых домов. Полиция вынуждена была также применить силу. Об этом пишет The Sun.

По словам полиции, стрельба началась из здания на Paradise Square, силовики, которые прибыли на место происшествия начали ответный огонь. Одному человеку потребовалась медицинская помощь. Силовики также вели переговоры со стрелком.

Жителям было приказано не покидать свои дома, район был оцеплен.

После переговоров со злоумышленником ситуацию удалось уладить. Власти не связывают данный инцидент с терроризмом

"Инцидент с огнестрельным оружием закончился мирно", – заявили в полиции.

Armed police respond after one injured in Oxford shooting pic.twitter.com/KMdTgR2cKS