Немецкий политик обвинил Путина в "наихудших военных преступлениях "

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Действия России в Сирии свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин хочет продолжения войны в регионе. Об этом в Twitter заявил глава комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген (Христианско-демократический союз).

"Войска Асада, поддерживаемые Россией и Ираном, начали беспощадное наступление на Идлиб. Россия бомбит мирных жителей. Те, кто может, бежали. Мы переживаем наихудшие военные преступления, и Путин еще раз доказывает: все, что он может и хочет в регионе, – это война", - написал Реттген.

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Ранее сообщалось, что войска сирийского диктатора Башара Асада при поддержке России и Ирана продолжили продвижение на северо-западе Сирии.

Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган заявил: если Россия не может остановить режим Башара Асада в сирийском Идлибе, то пусть не пытается чинить преграды на пути турецкой армии. Он также сказал, что Турция продолжит операции по защите населения Идлибской зоны деэскалации.

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