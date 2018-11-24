Невероятные фото: шторм выбросил на берег тысячи морских звезд

В британском городе Мейблторп после штормовой погоды на берег вынесло десятки тысяч морских звезд. Об этом сообщает издание The Independent.

По словам очевидца, морские звезды заняли полосу побережья протяженностью около 200 ярдов и шириной около 10 ярдов.

Еще один свидетель подчеркнул, что всего на побережье может быть около 100 тысяч звезд, так как они небольшие.

Попавшие в сеть фотографии впечатляют. Присмотревшись, можно заметить, что сильный шторм прибил к берегу и других морских гадов.

Отмечается, что погода была не очень ветренной, однако прошло несколько крупных приливов.

Подобный инцидент про изошел в марте. Тогда сообщалось, что шторм выбросил на побережье Великобритании огромное количество морских звезд. Согласно последней информации тысячи морских животных увидели сегодня на пляжах жители некоторых населенных пунктов.

Напомним, на испанском курорте во время шторма 20-метровые волны смывали балконы. Также волнами выбило окна в нескольких домах и ресторанах, а также унесло в море некоторые автомобили.