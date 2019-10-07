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Нобелевская премия по медицине 2019: названы имена лауреатов

7 октября, 13:16

Медицинский "Нобель" вручили открывателям механизма адаптации клеток к кислороду

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Видео: Reuters

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2019 году получили американские ученые Уильям Кэлин и Грегг Семенза, а также их британский коллега Питер Рэтклифф за открытия в области лечения рака.

Имена лауреатов объявил секретарь Нобелевского комитета Томас Перлманн в Стокгольме 7 октября. Он отметил вклад ученых за "открытие того, как клетки ощущают и приспосабливаются к различной доступности кислорода".

Нобелевские лауреаты занимались изучением молекулярных механизмов, которые лежат в процессе адаптации клеток живых организмов к изменениям в снабжении кислородом.

"Открытия, сделанные нобелевскими лауреатами этого года, имеют фундаментальное значение для физиологии. Они открывают возможность для разработки многообещающих стратегий борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями", – добавили в Нобелевском комитете.

В частности, Кэлин, Семенза и Рэтклифф определили молекулярный механизм, регулирующий активность гена HIF-1α, который отвечает на различные уровни насыщения клеток кислородом.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины вручили американскому и японскому иммунологам Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе за открытия в области борьбы с раком.

Объявление лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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Источник: Сегодня

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