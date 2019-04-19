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Казначей партии "друзей Путина" попал в финансовый скандал

Сегодня, 16:03

Главного финансиста АдГ Клауса Формана подозревают в нарушении законов о финансировании партий в Германии

Фото: REUTERS/Ralph Brock
Фото: REUTERS/Ralph Brock.

Спустя полгода после того, как лидер ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вейдель попала в скандал с иностранным финансированием, в аналогичной ситуации оказался и другой высокопоставленный член АдГ.

Как пишет Spiegel Online, прокуратура немецкой столицы подозревает федерального казначея партии Клауса Формана в нарушении закона о политических партиях и начала соответствующее расследование.

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В частности, ему вменяют неверное заполнение финансовых отчетов за 2016 и 2017 годы – во время предвыборной кампании в Бундестаг и местные ландтаги.

Как обнаружили следователи, швейцарское рекламное агентство Goal AG перечисляло "шестизначные суммы" на счет штутгартского "Общества по сохранению правовой государственности и гражданских свобод". Данная партия уже несколько лет поддерживает "Альтернативу для Германии", которую еще называют партией "друзей Путина".

Однако этим Goal AG не ограничилось – компания также совершала пожертвования председателю АдГ Йоргу Мойтену и члену ее фракции в Бундестаге Гидо Райлю. В связи с этим на этой неделе Бундестаг обязал партию выплатить штраф в 402,9 тыс. евро штрафа.

Немецкое законодательство позволяет финансировать политические партии из-за рубежа исключительно гражданам ФРГ.

Напомним, ранее прокуратура Франкфурт-на-Майне завела дело на другого сопредседатля АдГ – Александера Гауланда – в связи с нарушением налогового законодательства.

Как мы уже писали, после выборов в Бундестаг в "Альтернативе для Германии" произошел раскол, в результате которого одна из лидеров политсилы Фрауке Петри отказалась входить в парламентскую фракцию.

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Тег Германия, финансирование, бундестаг, альтернатива для Германии

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