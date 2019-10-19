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Обсуждение Brexit: парламент Британии впервые за почти 40 лет собрался в субботу

19 октября, 14:10

События в Британском парламенте могут развиваться по трем различным сценариям

/ Фото: AFP

Парламент Великобритании впервые за почти 40 лет, начиная с 1982 года, собрался на заседание в субботу, чтобы обсудить и принять решение относительно выхода страны из Европейского союза.

Сроки обсуждения не ограничены, и депутаты могут утвердить новое соглашение, провалить его или затянуть на несколько дней, сообщает Reuters.

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Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая в Палате общин, он надеется на поддержку депутатами новый сделки. Он также поздравил с днем рождения депутата, который отложил празднование в связи с голосованием.

Напомним, что британские оппозиционеры-лейбористы не поддержат сделку – их лидер Джереми Корбин резко раскритиковал достигнутое соглашение, назвав его "еще более ужасным", чем подписанное экс-премьером Терезой Мэй.

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заседание парламент Джонсон Brexit

Источник: Сегодня

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